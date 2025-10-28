Ho scoperto mia moglie con l' amante 20 minuti fa | la reazione dei conduttori radio

Una telefonata arrivata nel bel mezzo della diretta radiofonica del programma di Radio Globo 'Tutto Bloccato' in onda lunedì 27 ottobre, ha lasciato senza parole i conduttori Roberta Marchetti e Roberto Marchetti e tutti gli ascoltatori sintonizzati, spiazzati da un racconto tanto autentico. 🔗 Leggi su Today.it

