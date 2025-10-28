Ho perso la stima | Belen caustica su De Martino ma la confessione choc manda in rivolta i social

News tv. Nella scorsa puntata di Belve, il salotto di Francesca Fagnani che ha la straordinaria capacità di far emergere i lati più profondi dei suoi ospiti, Belén Rodríguez si è mostrata inedita e spiazzante. Tra confessioni sulla carriera, le debolezze personali e le esperienze passate, la showgirl non ha rinunciato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, in particolare nei confronti di Stefano De Martino. Una presa di posizione inaspettata, proprio quando sembrava che i due avessero trovato un modo per andare d’accordo, nonostante la separazione e le rispettive nuove relazioni e progetti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ho perso la stima”: Belen caustica su De Martino, ma la confessione choc manda in rivolta i social

