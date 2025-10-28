Ho perso due figli La triste rivelazione del cantante italiano | Spero di vederli in paradiso

Un racconto intimo e struggente, quello condiviso dal cantante, che ha affidato ai social il ricordo del dolore vissuto prima dell’arrivo della piccola Athena, nata il 7 ottobre 2025. In un lungo post pubblicato su Instagram, accompagnato da una foto dal forte valore simbolico, l’artista ha rivelato per la prima volta di aver perso due bambini, un dolore profondo che lui e la moglie Greta Cuoghi avevano scelto di custodire nel silenzio. “Dicono che in Paradiso i genitori conoscono e vivono i figli mai nati. È difficile crederci, ma una parte di me ci spera”, scrive l’artista, lasciando emergere tutta la fragilità di un sentimento che unisce fede, perdita e speranza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

