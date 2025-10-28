Ho perso due bambini spero di rivederli in paradiso La nascita di nostra figlia ha guarito le ferite ma le cicatrici sono rimaste | lo rivela Benjamin Mascolo

Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede ha avuto la prima figlia Athena, il 7 ottobre. Ma dietro la commozione del neo papà e della mamma Greta Cuoghi, si nasconde anche un risvolto amaro. Il cantante ha rivelato con un lungo post su Instagram che ancora prima di Athena, la coppia era in dolce attesa di due bambini. Poi le cose, purtroppo non sono andate bene. La gravidanza si è interrotta. “Un uomo, sopravvissuto a una rischiosa operazione al cuore, raccontò che nei pochi minuti in cui era clinicamente morto aveva visto il Paradiso. – ha detto Benji – Disse che lì, i genitori conoscono e vivono con i figli mai nati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

