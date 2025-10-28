Ho partecipato al festival del lancio della cacca è stata l’esperienza più schifosa della mia vita | il racconto dello youtuber Tyler Oliveira scatena una bufera diplomatica

Ilfattoquotidiano.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aria è satura di un odore acre. Uomini a torso nudo affondano le mani in cumuli di sterco di mucca, lanciandoselo addosso con foga, in una battaglia caotica dove ogni colpo è considerato una benedizione e un atto di purificazione. E’ quanto succede al Gorehabba, il “festival del lancio della cacca “, una festa tradizionale che si tiene ogni anno nel villaggio di Gumatapura, in India, e a descriverlo così è lo youtuber americano Tyler Oliveira, 25 anni e 8 milioni di follower, che – armato di tuta protettiva, videocamera e tanto coraggio – ha preso parte all’evento. Il giovane l’ha definita “ l’esperienza più schifosa della mia vita”, scatenando l’ira degli utenti indiani che lo accusano di aver deriso una tradizione millenaria per monetizzare sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ho partecipato al festival del lancio della cacca 232 stata l8217esperienza pi249 schifosa della mia vita il racconto dello youtuber tyler oliveira scatena una bufera diplomatica

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho partecipato al festival del lancio della cacca, è stata l’esperienza più schifosa della mia vita”: il racconto dello youtuber Tyler Oliveira scatena una bufera diplomatica

Approfondisci con queste news

Giappone, fallisce il lancio dei fuochi d’artificio a Yokohama: chiatte in fiamme e festival annullato - A Yokohama, in Giappone, la serata del Minato Mirai Smart Festival è stata annullata dopo che due imbarcazioni utilizzate per il lancio di fuochi d’artificio hanno preso fuoco. Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ho Partecipato Festival Lancio