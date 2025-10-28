Ho detto si Prima la separazione poi il matrimonio | la famosa conduttrice sposa l’ex compagno

Tvzap.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi TV. Dopo anni di silenzio, distanze e riflessioni, Vanessa Incontrada ha detto finalmente “sì”. L’attrice e conduttrice spagnola naturalizzata italiana ha annunciato che presto sposerà il suo storico compagno Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. Una notizia che ha scaldato il cuore dei fan, soprattutto perché arriva al termine di un percorso personale e sentimentale fatto di alti, bassi e tanta maturità emotiva. “ Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’, e io ho detto subito di sì”, ha raccontato Vanessa in un’intervista a Vanity Fair. “È arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante ora rispetto al passato”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ho detto si prima la separazione poi il matrimonio la famosa conduttrice sposa l8217ex compagno

© Tvzap.it - “Ho detto si”. Prima la separazione poi il matrimonio: la famosa conduttrice sposa l’ex compagno

Approfondisci con queste news

ho detto prima separazioneSeparazione delle carriere, Gratteri all’Anm: “L’obiettivo è impaurire i pm, trasformarli in burocrati. Dobbiamo essere compatti e parlare con la gente” - "L'unica possibilità di vincere il referendum è parlare con la gente, bisogna andare nelle università" - Come scrive ilfattoquotidiano.it

Separazione carriere, bagarre in Aula dopo via libera a riforma giustizia: seduta sospesa. Tajani: «Non ho applaudito» - Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ho Detto Prima Separazione