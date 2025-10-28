Ho detto si Prima la separazione poi il matrimonio | la famosa conduttrice sposa l’ex compagno
Personaggi TV. Dopo anni di silenzio, distanze e riflessioni, Vanessa Incontrada ha detto finalmente “sì”. L’attrice e conduttrice spagnola naturalizzata italiana ha annunciato che presto sposerà il suo storico compagno Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. Una notizia che ha scaldato il cuore dei fan, soprattutto perché arriva al termine di un percorso personale e sentimentale fatto di alti, bassi e tanta maturità emotiva. “ Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’, e io ho detto subito di sì”, ha raccontato Vanessa in un’intervista a Vanity Fair. “È arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante ora rispetto al passato”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Approfondisci con queste news
Dr. Pietro Carlomagno - Medicina Estetica. . Qualcuno ha detto "prima e dopo"? Se vuoi maggiori info sui nostri protocolli di medicina estetica non invasiva chiamaci adesso 02 2111 7015 [email protected] www.centromedicoformasa - facebook.com Vai su Facebook
Separazione delle carriere, Gratteri all’Anm: “L’obiettivo è impaurire i pm, trasformarli in burocrati. Dobbiamo essere compatti e parlare con la gente” - "L'unica possibilità di vincere il referendum è parlare con la gente, bisogna andare nelle università" - Come scrive ilfattoquotidiano.it
Separazione carriere, bagarre in Aula dopo via libera a riforma giustizia: seduta sospesa. Tajani: «Non ho applaudito» - Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver ... Si legge su ilmessaggero.it