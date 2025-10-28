Ho detto si Prima la separazione poi il matrimonio | la famosa conduttrice sposa l’ex compagno

Personaggi TV. Dopo anni di silenzio, distanze e riflessioni, Vanessa Incontrada ha detto finalmente “sì”. L’attrice e conduttrice spagnola naturalizzata italiana ha annunciato che presto sposerà il suo storico compagno Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. Una notizia che ha scaldato il cuore dei fan, soprattutto perché arriva al termine di un percorso personale e sentimentale fatto di alti, bassi e tanta maturità emotiva. “ Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?’, e io ho detto subito di sì”, ha raccontato Vanessa in un’intervista a Vanity Fair. “È arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante ora rispetto al passato”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

