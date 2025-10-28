Ho 51 anni e mi sono infatuata dell' amico 18enne di mio figlio | mi vergogno ma non riesco a smettere di pensare a lui
«Mi sono infatuata dell'amico 18enne di mio figlio». A scrivere è una donna di 51 anni, che si confessa con Leggo raccontando un pensiero che la sta tormentando. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Erano lì dal 1980, facevano parte del panorama immutabile della città bavarese di #Gundremmingen. Ma ora non esistono più. Le due torri di raffreddamento della centrale nucleare dismessa ormai da 4 anni sono state fatte detonare con 600 chili di esplosivo - facebook.com Vai su Facebook
A Sky scontro decisamente aspro tra Beppe Bergomi e Alex Del Piero Del Piero: "Mi dispiace Beppe ma l'Inter è la più forte da 4 anni. Non è la più brava, casomai i più bravi sono quelli che le arrivano davanti" Bergomi: "E come mai non vince mai uno scontro - X Vai su X