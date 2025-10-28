Hibernian–Rangers | antipasto d’alta intensità tra ripartenze e ampiezza

Il confronto tra Hibernian e Rangers promette ritmo e contrasti: da una parte una squadra che ama attaccare la profondità con esterni rapidi e inserimenti in area; dall’altra un undici che costruisce con pazienza, allarga il campo e spinge forte con i terzini per creare superiorità sugli esterni e traversoni per l’attacco al secondo palo. Momento e contesto. Entrambe arrivano con motivazioni altissime: i padroni di casa cercano punti pesanti davanti al proprio pubblico, gli ospiti puntano a dare continuità al proprio percorso, tenendo il passo in alta classifica e confermando la solidità mostrata nelle ultime uscite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

