Henry Winkler compie 80 anni | auguri al mitico Fonzie di ' Happy Days'

Henry Winkler, il celebre ‘Fonzie’ di ‘Happy Days’ compie 80 anni. L’attore vincitore dell’Emmy “Barry”, che si è ritagliato un posto nella cultura popolare con festeggerà il compleanno giovedì 30 ottobre. La star ha vinto due Emmy, due Golden Globe ed è stata nominata membro onorario dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico per il suo impegno nell’aiutare i bambini affetti da dislessia. Winkler ha ottenuto il suo ruolo iconico poco più che ventenne, indossando la celebre giacca di pelle e vestendo i panni di Arthur “the Fonz” Fonzarelli nel telefilm di Garry Marshall al fianco – tra gli altri – di Ron Haward ‘Richie Cunningham’ e Donny Most ‘Ralph Malph’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Henry Winkler compie 80 anni: auguri al mitico Fonzie di 'Happy Days'

