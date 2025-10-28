Hanno travasato | Domenico al GF sbaglia scuse e grammatica e non nega di avere tradito Valentina

Fanpage.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenico D’Alterio esce sconfitto, su più livelli, dal confronto con la compagna Valentina Piscopo nella Casa del Grande Fratello. In evidente difficoltà nel tentativo di spiegare quanto accaduto con la coinquilina Benedetta Stocchi, arriva perfino a sbagliare la grammatica: così “travisato” diventa “travasato”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

