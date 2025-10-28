Hamas riconsegna i resti dell’ostaggio sbagliato a Israele ma l’Idf aveva ripreso tutto | chiesti provvedimenti più duri a Netanyahu

Le autorità israeliane hanno confermato che la bara consegnata lunedì sera da Hamas alla Croce Rossa contiene i resti già ricevuti di un altro ostaggio. La salma era stata trasferita da Abu Kabir a Tel Aviv dopo i primi rilevamenti, che non davano un riscontro positivo sull’identità della persona. In sostanza, le spoglie non appartengono a nessuno dei 13 ostaggi ancora trattenuti nella Striscia di Gaza. Già dopo le prima ore d’esaminazione, gli esperti avevano iniziato a sospettare che il cadavere non fosse riconducibile ai prigionieri: un’ipotesi confermata alle analisi forensi completate presso l’istituto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hamas riconsegna i resti dell’ostaggio sbagliato a Israele, ma l’Idf aveva ripreso tutto: chiesti provvedimenti più duri a Netanyahu

