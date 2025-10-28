Hamas restituisce il corpo di un ostaggio ma Israele accusa | Sono i resti di un civile già recuperato Netanyahu convoca una riunione urgente
Hamas nella notte tra il 27 e il 28 ottobre ha consegnato alla Croce rossa il corpo di un altro ostaggio israeliano. Nelle mani dei miliziani e delle altre fazioni armate della Striscia rimarrebbero così altri 12 cadaveri dei civili sequestrati durante gli attacchi del 7 ottobre. Ma la bara fatta. 🔗 Leggi su Today.it
#TG2000 - #Israele: #Hamas restituisce due corpi. #Vance: la tregua reggerà #22ottobre #Gaza #Pace #Politica #Trump #Netanyahu #Knesset #SharmElSheikh #ostaggi #MedioOriente #pianoTrump #Palestina #GazaCity #7ottobre2023 #NEWS #TV2000
Israele, Hamas restituisce il corpo dell'ostaggio Margalit
'Da Hamas resti di un ostaggio già restituito'. Ben Gvir: 'Basta esitare, distruggiamo Hamas' - 'Sono di un rapito il cui corpo è già stato riportato in Israele'.
Israele accusa Hamas: resti di un ostaggio già restituito, Netanyahu convoca riunione urgente - Immediata la risposta del premier israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha convocato una riunione urgente per valutare una risposta alle violazioni commesse da Hamas nella restituzione dei resti degli ...
Hamas restituisce il corpo di un ostaggio recuperato dall'Idf due anni fa. Netanyahu: "Vio... - L'ultimo corpo trasferito ieri sera in Israele dalla Striscia di Gaza non appartiene a nessuno dei 13 prigionieri deceduti ancora detenuti da Hamas, bensì all'ostaggio Ofir Tzarfati, la cui salm ...