Hamas | Pronti a consegnare il corpo di un altro ostaggio | Netanyahu convoca una riunione urgente dopo le violazioni degli estremisti
Secondo fonti di stampa libanesi l'esercito di Tel Aviv ha lanciato granate sui residenti del Paese. Tre terroristi palestinesi uccisi in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Capo di Hamas a Gaza: siamo pronti a dare il potere ad un’autorità civile - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: "Con Hamas fuori, pronti a riconoscere lo Stato di Palestina" - X Vai su X
Gaza, Hamas avrebbe inscenato il ritrovamento del corpo di un ostaggio: Netanyahu convoca riunione per violazione accordo - Secondo testimonianze di riservisti israeliani citate dai media locali, Hamas avrebbe messo in scena il ritrovamento del corpo di una persona che il gruppo sostiene essere un ... ilmattino.it scrive
Hamas ha riconsegnato un altro corpo attribuito a un ostaggio israeliano - Come nei casi precedenti, i miliziani li hanno consegnati alla Croce Rossa nella Striscia di Gaza, che a sua volta ... Scrive ilpost.it
Hamas consegna altri corpi, Israele cancella le sanzioni e riapre Rafah. Ma resta il problema del disarmo - Dopo Trump è Netanyahu a minacciare: "Si disarmerà, o tutto ... Riporta huffingtonpost.it