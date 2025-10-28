Hamas e gli ostaggi come pedina di scambio | la storia di Sayed e Mengistu il beduino e l’etiope tenuti nei tunnel per 10 anni

Uno si chiama Hisham al-Sayed, beduino, e quest’anno ha compiuto 36 anni; l’altro è Avera Mengistu, 39 anni, etiope. Entrambi sono civili, non hanno mai prestato servizio come soldati o come informatori dell’Idf. Non lo dice lo Stato ebraico ma Human Right Watch, che in un suo dossier del 2017 ha stabilito che entrambi soffrivano di disagio mentale. Eppure, Hamas li ha catturati, e li ha tenuti prigionieri per dieci anni, in quanto rappresentavano comunque, agli occhi degli islamisti, una “moneta di scambio”. La storia di Hisham e Avera è utile per capire cosa accade in questi giorni, con la tregua appesa ad un filo e alla condizione che Hamas restituisca i corpi di coloro che ha portato via con la forza durante il massacro del 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

