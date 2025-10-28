Hamas consegna i resti dell’ostaggio sbagliato Israele minaccia una dura risposta

Il 28 ottobre Israele ha accusato Hamas di aver consegnato i resti dellostaggio sbagliato, denunciando una “grave violazione” dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

hamas consegna resti dell8217ostaggioHamas consegna i resti dell’ostaggio sbagliato, Israele minaccia una dura risposta - Il 28 ottobre Israele ha accusato Hamas di aver consegnato i resti dell’ostaggio sbagliato, denunciando una “grave violazione” dell’accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Come scrive internazionale.it

