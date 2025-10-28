Hamas | alle 19 consegna un altro corpo
15.52 Hamas ha annunciato che oggi (alle 19 italiane) consegnerà il corpo di un altro ostaggio israeliano. Le Brigate Ezzedine al-Qassam "consegneranno il corpo di un prigioniero israeliano recentemente trovato in uno dei tunnel della Striscia di Gaza alle 20 ora di Gaza", hanno dichiarato su Telegram. Sarebbe il sedicesimo corpo restituito sui 28 richiesti da Israele nell'ambito nell'accordo di cessate il fuoco. I resti consegnati ieri appartengono a un ostaggio riportato in Israele per la sepoltura alla fine del 2023. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
