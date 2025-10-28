Halloween tra Bomporto Sorbara e Solara | tanti eventi ' paurosi' per i bambini

Venerdì 31 ottobre, Bomporto, Sorbara e Solara si vestono di magia e un pizzico di paura per una giornata da vivere insieme, tra risate, giochi e momenti di creatività. Bambini, famiglie e cittadini di tutte le età potranno prendere parte a un ricco programma di iniziative realizzate grazie alla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Vieni a trovarci il 31 ottobre al pomeriggio scatto a tema Halloween porta a casa subito la tua foto 10x15 altrimenti ci sarà uno scherzetto costo a bimbo 10 euro Photo Lab halloween Photolab Bomporto - facebook.com Vai su Facebook

Bomporto, dove Halloween è una festa per tutti In evidenza - Eventi, giochi e laboratori dal pomeriggio alla sera tra Bomporto, Sorbara e Solara Venerdì 31 ottobre, Bomporto, Sorbara e Solara si vestono di magia e un pizzico di paura per una giornata da vivere ... Come scrive gazzettadellemilia.it

