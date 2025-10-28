Halloween spaventa la Valtenna

Ilrestodelcarlino.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a pochi anni fa non era una festa molto sentita nell’entroterra, ma ‘Halloween’ ha iniziato a fare breccia anche nella media Valtenna. Partiamo da Montegiorgio, dove da circa quattro anni Paola Romanelli e suo marito Andrea Pacifici nel terreno di proprietà in contrada Castagnato, hanno allestito una sorta di collina a tema. Quest’anno però hanno proprio esagerato, infatti, da circa un mese lavorano con l’aiuto di alcuni vicini e conoscenti per allestire un vero e proprio percorso dedicato ad Halloween che sarà aperto dal 31 ottobre al 2 novembre. "Siamo partiti per passione – raccontano Paola e Andrea – ma quando abbiamo visto che molti bambini venivano a trovarci, abbiamo deciso di fare qualcosa di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

halloween spaventa la valtenna

© Ilrestodelcarlino.it - Halloween spaventa la Valtenna

News recenti che potrebbero piacerti

halloween spaventa valtennaHalloween spaventa la Valtenna - Fino a pochi anni fa non era una festa molto sentita nell’entroterra, ma ‘Halloween’ ha iniziato a fare breccia anche nella media Valtenna. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Spaventa Valtenna