Halloween sempre più caro dai costumi ai dolci | prezzi su anche del 13%

Nel 2025 le feste di Halloween saranno sempre più costose. L’Osservatorio di Federconsumatori ha registrato aumenti tra il 6% e il 13% su vari prodotti fondamentali per festeggiare la ricorrenza, nata negli Stati Uniti ma ormai molto diffusa anche nel nostro Paese. Tra i rincari maggiori ci sono quelli dei dolci, che soffrono di una serie di circostanze avverse nei mercati delle materie prime. In particolare il cacao e le nocciole stanno aumentando rapidamente di prezzo a causa dei cambiamenti climatici, che compromettono sempre più spesso i raccolti annuali nei Paesi produttori. Quanto costa una festa di Halloween. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

