Il brivido di Halloween in Franciacorta ha una casa precisa: Hotel Costez. Il 31 ottobre esplode Bloody Circus, e l’1 novembre la pista continua a vibrare. Due serate consecutive a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, per chi vuole musica, atmosfera e divertimento senza compromessi, in un susseguirsi di ritmi e sorprese fino a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Halloween raddoppia all’Hotel Costez: Bloody Circus e party il 1° novembre