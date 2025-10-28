Halloween raddoppia all’Hotel Costez | Bloody Circus e party il 1° novembre
Il brivido di Halloween in Franciacorta ha una casa precisa: Hotel Costez. Il 31 ottobre esplode Bloody Circus, e l’1 novembre la pista continua a vibrare. Due serate consecutive a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, per chi vuole musica, atmosfera e divertimento senza compromessi, in un susseguirsi di ritmi e sorprese fino a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
La festa di Halloween a Castel San Giovanni giunge all’edizione n°14 Dopo un anno di STOP ripartiamo più carichi che mai con molte novità!!! Sabato e Domenica il divertimento raddoppia!! Artisti, anche di fama nazionale ?, animeranno il - facebook.com Vai su Facebook