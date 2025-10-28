Halloween prezzi da brivido | feste e travestimenti sempre più cari

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Halloween sempre più caro. Anche in Italia, sia tra gli adulti che tra i più piccoli, di festeggiare il 31 ottobre con feste, cene, eventi e serate a tema, sia in casa che nei locali. Tuttavia il monitoraggio dell'Onf, Osservatorio nazionale Federconsumatori, registra nel 2025 per feste e travestimenti un aumento medio del 7% rispetto allo scorso anno. Analizzando le tendenze più 'spooky' di quest'anno, ecco alcuni spunti sulle maschere, sui trucchi e sulle decorazioni maggiormente in voga. Per l'acquisto di un costume “da brividi” si spendono dai 59,99 euro per un bambino a 70,44 euro per un adulto (rispettivamente il +7% ed il +8% rispetto al 2024). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Halloween, prezzi da brivido: feste e travestimenti sempre più cari

