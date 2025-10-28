Halloween Nights a Cinecittà World | il divertimento è diabolico!

Zucche, labirinti, balle di fieno, attrazioni horror, scenografie immersive, show dal vivo, zombie walk ed esperienze spaventose per tutti: fino al 2 novembre prosegue l’ Ottobre da Brividi di Cinecittà World. Il clou dell’evento è il 31 ottobre e il 1° novembre: dal mattino fino all’alba nel Parco divertimenti del Cinema di Roma esplodono le Halloween Nights, due serate da paura tra cene a tema, dj set e attrazioni aperte fino a mezzanotte. Croccante, Latino, Western, Hardcore, Revival e Iconico: a Halloween Cinecittà World scatena l’Inferno. Numeri diabolici per la Notte delle Streghe: non solo un party ma 6 eventi nelle 6 aree tematiche del Parco per ballare fino alle 6 del mattino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

