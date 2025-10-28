Halloween nel castello millenario | a lume di candela nella notte magica…
Tra i personaggi misteriosi che animano il Castello e il rumore metallico delle spade, un tour suggestivo a lume di candela, apertura straordinaria delle prigioni quattrocentesche, del passaggio segreto e del giardino illuminato.Venerdi 31 Ottobre e Sabato 1 Novembre, ingresso ad ogni ora dalle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Dolcetto o scherzetto? Venerdì 31 ottobre, in occasione di Halloween, ingresso gratuito per tutti al Castello Gamba! Sarà bello da far paura, venite a festeggiare con noi! Vi aspettiamo dalle 10 alle 17 #castellogamba #valledaosta #halloween #museodart - facebook.com Vai su Facebook
Halloween nel castello millenario: a lume di candela nella notte magica… - Tra i personaggi misteriosi che animano il Castello e il rumore metallico delle spade, un tour suggestivo a lume di candela, apertura straordinaria delle prigioni quattrocentesche, del passaggio segre ... Segnala parmatoday.it
Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) - "Halloween nel castello millenario: a lume di candela nella notte magica" è ciò che propone il Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (Pr) giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre. Si legge su ilrestodelcarlino.it