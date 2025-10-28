Halloween nel castello millenario | a lume di candela nella notte magica…

Parmatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i personaggi misteriosi che animano il Castello e il rumore metallico delle spade, un tour suggestivo a lume di candela, apertura straordinaria delle prigioni quattrocentesche, del passaggio segreto e del giardino illuminato.Venerdi 31 Ottobre e Sabato 1 Novembre, ingresso ad ogni ora dalle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

