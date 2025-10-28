Halloween | leggende e curiosità di una notte magica

Zucche illuminate, travestimenti mostruosi, dolcetti e scherzetti: la notte del 31 ottobre è ormai diventata una delle più amate dell’anno. Ma dietro il volto giocoso di Halloween si nasconde una storia antichissima, fatta di riti pagani, leggende e tradizioni popolari che si sono trasformate nei secoli fino a diventare la festa che conosciamo oggi. E se per alcuni resta una tradizione “importata”, per molti è un modo per celebrare la fantasia, l’ironia e il gusto per il brivido. Le origini di Halloween risalgono a oltre 2.000 anni fa, in Irlanda e Scozia, dove veniva celebrato il Samhain, il Capodanno celtico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

