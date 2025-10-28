Halloween l’allarme degli esorcisti | è l’esaltazione di morte e occulto Le feste nelle scuole espongono i giovani al satanismo
Streghe, ragni, fantasmi, gatti neri, zucche e calderoni strabordanti di pozioni magiche che bollono lentamente sul fuoco. Ma anche streghe con il naso aquilino, lupi mannari e vampiri assetati di sangue, travestimenti da fantasma o ispirati alle serie e ai film più in voga degli ultimi mesi da sfoggiare a una delle numerose feste a tema o, per i più piccoli, facendo “dolcetto o scherzetto”. Da qualche anno, ormai, sebbene importata dall’estero, Halloween è diventata una ricorrenza abbondantemente celebrata anche in Italia, solennizzata nelle scuole, vissute a cielo aperto in borghi, piazze e mercati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
«Halloween espone i bambini a stregoneria e satanismo», l'allarme dell'Associazione internazionale esorcisti - Halloween un'innocua festa commerciale importata dagli Stati Uniti, semplice occasione di divertimento per i più piccoli? Da ilgazzettino.it
Halloween: esorcisti (Aie), “esporre i figli a questa festa è metterli in contatto con l’occulto e il male” - “Volete che i vostri figli abbiano incubi e terrori notturni? Lo riporta agensir.it
L’esorcista contro Halloween: “Il culto dell’orrore si è infiltrato nella nostra società, rifiutiamo il diavolo”. Il suo appuntamento “alternativo” per il 31 ottobre - Don Alberto Arcicasa, parroco di San Stino, Biverone e Sant’Alò nel veneziano per il 31 ottobre prossimo propone un’alternativa all’evocazione satanica fatta di zucche e ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it