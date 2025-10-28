Halloween l’allarme degli esorcisti | è l’esaltazione di morte e occulto Le feste nelle scuole espongono i giovani al satanismo

Streghe, ragni, fantasmi, gatti neri, zucche e calderoni strabordanti di pozioni magiche che bollono lentamente sul fuoco. Ma anche streghe con il naso aquilino, lupi mannari e vampiri assetati di sangue, travestimenti da fantasma o ispirati alle serie e ai film più in voga degli ultimi mesi da sfoggiare a una delle numerose feste a tema o, per i più piccoli, facendo “dolcetto o scherzetto”. Da qualche anno, ormai, sebbene importata dall’estero, Halloween è diventata una ricorrenza abbondantemente celebrata anche in Italia, solennizzata nelle scuole, vissute a cielo aperto in borghi, piazze e mercati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

