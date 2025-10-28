Halloween la festa a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Dolcetto o Scherzetto. Anche a Castiglion Fiorentino si festeggia la notte più “terrificante” dell’anno. Venerdì pomeriggio, dalle 17.00 in poi, è prevista un'attività d’intrattenimento e di animazione per bambini e ragazzi alla palestra degli Scolopi, lungo Corso Italia, organizzato dal comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale e Confcommercio. I bambini che lo vorranno potranno farsi truccare creando così maschere paurosissime che potranno partecipare al concorso "la maschera più terrificante vincerà un premio impressionante”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

