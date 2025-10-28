Halloween i luoghi più misteriosi e inquietanti al mondo

Villaggi disabitati, inquietanti foreste spettrali, catacombe e cimiteri, vecchie strutture dismesse in cui si sono consumati dei delitti efferati e ospedali psichiatrici abbandonati. Sono tanti i luoghi in giro per il mondo che nascondono misteri e oscuri segreti, capaci di spaventare e impressionare anche i cuori più forti. Con l’approssimarsi della notte delle streghe, ecco delle idee per un viaggio all’insegna del brivido e trascorrere Halloween alla luce di una torcia. LEGGI ANCHE: Halloween, cinque film in streaming per adulti e ragazzi . 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Halloween, i luoghi più misteriosi e inquietanti al mondo

