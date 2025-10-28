Halloween | è tutto pronto Mostri zucche per strada e biblioteche misteriose Concorezzo si traveste

Una tenda stregata, un pentolone magico fumante, zombie e mostri a spasso per la città, dolcetto o scherzetto tra i negozi e una biblioteca misteriosa tutta da scoprire. Venerdì per le strade di Concorezzo torna Concoween. Seconda edizione della festa di Halloween organizzata da commercianti, biblioteca, Alpini, Protezione civile e Avis. Un lavoro di squadra per un appuntamento atteso, dopo il successo dell’anno scorso. La cornice è il cuore della città. Comincerà tutto alle 16, l’intrattenimento proseguirà fino a sera con un film horror in biblioteca e le iniziative delle singole vetrine, dagli aperitivi alle sessioni di yoga a tema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

