U n reel su Instagram che sa di autunno, di famiglia e in pieno stile Halloween. Meghan Markle regala ai follower uno spaccato inedito della sua vita a Montecito, rompendo, almeno in parte, la cortina di privacy che da sempre avvolge i suoi figli. Protagonisti, oltre a un principe Harry in versione giocosa, sono soprattutto loro: Archie e Lilibet, immersi nei giochi in un grande campo di zucche. I bambini, solitamente protetti dai riflettori, appaiono in rari frammenti video, mostrando al mondo quanto sono cresciuti. La villa di Harry e Meghan Markle a Montecito. guarda le foto Meghan Markle tra le zucche con Harry, Archie e Lilibet. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Halloween è alle porte e i duchi di Sussex hanno scelto di far divertire i figli in un campo pieno di zucche. Ma alla fine sembrano essere loro i più felici