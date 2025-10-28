Halloween da raccontare | letture mostruosamente divertenti e dolcetti a Bucchianico
Festa di Halloween per i più piccoli, a Bucchianico, giovedì 30 ottobre, alle ore 18, nella sala del Bandereste (chiostro comunale), con “Halloween da raccontare”. Simpatiche streghette aspettano gli ospiti per un pomeriggio di letture mostruosamente divertenti e dolcetti deliziosi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
HALLOWEEN Ci vediamo venerdì 32 Ottobre per festeggiare Halloween tutti insieme NON FARTELO RACCONTARE #celebrità #trecatemarittima - facebook.com Vai su Facebook