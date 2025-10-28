Halloween da raccontare | letture mostruosamente divertenti e dolcetti a Bucchianico

Chietitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Festa di Halloween per i più piccoli, a Bucchianico, giovedì 30 ottobre, alle ore 18, nella sala del Bandereste (chiostro comunale), con “Halloween da raccontare”. Simpatiche streghette aspettano gli ospiti per un pomeriggio di letture mostruosamente divertenti e dolcetti deliziosi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Halloween Raccontare Letture Mostruosamente