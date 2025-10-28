Halloween da paura per adulti e piccini nei parchi divertimento della Provincia

Il fine settimana più tenebroso dell'anno è alle porte, a partire da venerdì 31 ottobre e fino a domenica 2 novembre, Halloween è pronto ad "infestare" i parchi divertimento presenti in Provincia.Per la terrificante occasione, il filo di “brivido” formato famiglia attraversa l'intera Italia in. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Scopri altri approfondimenti

“Un pomeriggio da Paura”: letture e laboratorio di Halloween in Biblioteca Appuntamento venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 17.00 alle 18.30 presso “I portici” – Biblioteca di Comunità “Ignazio Ciaia” di Fasano https://www.osservatoriooggi.it/notizie/attualita/un- - facebook.com Vai su Facebook

Un Halloween di paura e tanto divertimento nei parchi della Riviera - Halloween è arrivata e per il weekend più spaventoso dell’anno, i parchi Costa Edutainment della Riviera di Romagna offrono tanti eventi. Riporta altarimini.it

Monte Porzio – Per Halloween tornano gli “Incontri da Brivido”: paura e divertimento nel borgo per grandi e piccini - Torna infatti, per la sua 15ª edizione, la ... Come scrive castellinotizie.it

A Mercato Centrale Torino arriva Cosplay da paura: Halloween per adulti e bambini - Venerdì 31 ottobre, al Mercato Centrale Torino, la notte delle streghe si trasforma in un evento straordinario dedicato ai grandi e piccini: una serata unica all'insegna del Cosplay, grazie alla colla ... Secondo torinotoday.it