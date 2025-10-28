Halloween da brivido | ecco cosa guardare su Prime Video nella notte delle streghe

Cinque titoli da recuperare su Prime Video nella notte di Halloween 2025: dalla comicità mostruosa di Hotel Transylvania alla follia di Weapons, passando per l'epilogo di Halloween Ends. Il mese delle zucche e delle lanterne non è solo un'occasione per sgranocchiare dolcetti, ma diventa un pretesto perfetto per infilarsi sotto la coperta, spegnere le luci e lasciarsi trasportare da storie da brivido: ci sono alcuni titoli efficaci normalmente, ma perfetti per la serata di Halloween. Anche nel 2025 abbiamo affrontato le nostre paure e sondato la lista di titoli più mostruosa di Prime Video. Ecco dunque una lista di titoli disponibili sulla piattaforma streaming di Halloween che, tra spettri, mostri interiori e ghoul famelici, coprono un ventaglio narrativo che va dal piccolo brivido al vero horror da batticuore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

