Halloween con Avis | donazione del sangue con giochi e trucchi mostruosi
BRINDISI - Anche quest'anno, l’Avis Comunale di Brindisi organizza l'evento "Halloween con Avis", che si terrà venerdì 31 ottobre, dalle ore 17 alle ore 21 (ultimo emocromo), presso Piazza Della Vittoria. Una serata all'insegna della solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue, condita. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
