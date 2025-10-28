Halloween con Avis | donazione del sangue con giochi e trucchi mostruosi

Brindisireport.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Anche quest'anno, l’Avis Comunale di Brindisi organizza l'evento "Halloween con Avis", che si terrà venerdì 31 ottobre, dalle ore 17 alle ore 21 (ultimo emocromo), presso Piazza Della Vittoria. Una serata all'insegna della solidarietà con una raccolta straordinaria di sangue, condita. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

halloween avis donazione sangueOttant’anni di Avis Susa: il “Fil Rouge” tra storia e scienza del sangue - SUSA – Si è tenuto a Susa un significativo incontro conclusivo per celebrare gli 80 anni di fondazione dell’ Avis comunale. Secondo lagendanews.com

Domenica nuovo appuntamento con l'Avis per la donazione di sangue - L'appuntamento è per domenica 17 novembre, a partire dalle 8, al centro trasfusionale di Frosinone, palazzina "Q". Segnala ilmessaggero.it

Donazione sangue: Avis Toscana, al via la campagna estiva “Mettiti in gioco” - L’Avis Toscana lancia la campagna estiva per le donazioni “Mettiti in gioco”, per sensibilizzare le persone alla donazione di sangue e plasma. Scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Avis Donazione Sangue