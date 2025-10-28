Halloween | Coldiretti toscana raccolto altalenante in crescita fenomeno zucca turismo
Arezzo, 28 ottobre 2025 – Dalle varietà coltivate più diffuse alla zucca Lardaia del Valdarno: il clima rovina la festa! Frutti dell'autunno volano per agriturismi e comunità montane Stagione “cosi così” per la zucca. Tra i frutti dell'autunno e delle festività di Ognissanti, la zucca è l'ortaggio che più ha sofferto le bizze climatiche della scorsa estate. I buoni raccolti registrati un po' in tutta Italia, non trovano riscontro nelle campagne toscane. Male nell'entroterra, con produzioni persino dimezzate, meglio sulla costa, dove, al contrario, si registrano lievi incrementi e pezzature addirittura più grandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
