Halloween | Coldiretti toscana raccolto altalenante in crescita fenomeno zucca turismo

Lanazione.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 28 ottobre 2025 –   Dalle varietà coltivate più diffuse alla zucca Lardaia del Valdarno: il clima rovina la festa! Frutti dell'autunno volano per agriturismi e comunità montane Stagione “cosi così” per la zucca. Tra i frutti dell'autunno e delle festività di Ognissanti, la zucca è l'ortaggio che più ha sofferto le bizze climatiche della scorsa estate. I buoni raccolti registrati un po' in tutta Italia, non trovano riscontro nelle campagne toscane. Male nell'entroterra, con produzioni persino dimezzate, meglio sulla costa, dove, al contrario, si registrano lievi incrementi e pezzature addirittura più grandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

halloween coldiretti toscana raccolto altalenante in crescita fenomeno zucca turismo

© Lanazione.it - Halloween: Coldiretti toscana, raccolto altalenante, in crescita fenomeno zucca turismo

Altri contenuti sullo stesso argomento

halloween coldiretti toscana raccoltoColdiretti: la zucca economy attorno ad Halloween vale 30 mln - (askanews) – Dal campo alla tavola, dall’intaglio al turismo, la “Zucca economy” per Halloween ha superato il valore di 30 milioni di euro, secondo l’analisi della Coldiretti diffusa in ... Segnala msn.com

halloween coldiretti toscana raccoltoTorna Halloween: la 'zucca economy' vale 30 milioni. Ecco di cosa si tratta - Dal campo alla tavola, dall'intaglio al turismo, la "Zucca economy" per Halloween ha superato il valore di 30 milioni di euro, secondo l'analisi della Coldiretti diffusa in vista della festività di ... Si legge su rtl.it

halloween coldiretti toscana raccoltoHalloween, la “Zucca Economy” italiana vale 30 milioni di euro - Dal campo alla tavola, dall’intaglio al turismo rurale, la “Zucca economy” italiana continua a crescere, superando il valore di 30 milioni di euro secondo l’analisi Coldiretti diffusa in vista di Hall ... foodaffairs.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Halloween Coldiretti Toscana Raccolto