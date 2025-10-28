Halloween Calci
Un pomeriggio e una serata all'insegna del brivido e del divertimento per tutte le età animeranno il centro del paese con la prima edizione di ‘’, la nuova iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Calci, con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
HALLOWEEN DA GOAL AL CENTRO ATLANTE! Genitori, preparatevi a un weekend di divertimento mostruoso per i vostri bambini/bambine. Dal 31 ottobre al 2 novembre, dalle 16:00, il Centro Atlante si trasforma in un campo di calcio da brivido con - facebook.com Vai su Facebook
Halloween in rissa, botte da orbi dopo festa in discoteca - La festa di Halloween in una discoteca a Scandiano (Reggio Emilia) è finita con una rissa tra due gruppi di amici. Da ilrestodelcarlino.it
Salvini, da contestatori calci e sputi, bloccano ministri - A causa dei contestatori "non riescono ad arrivare non solo i ministri, ma i cittadini. Lo riporta ansa.it