Halloween Calci

Pisatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio e una serata all'insegna del brivido e del divertimento per tutte le età animeranno il centro del paese con la prima edizione di ‘’, la nuova iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Calci, con il patrocinio del Comune. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Halloween in rissa, botte da orbi dopo festa in discoteca - La festa di Halloween in una discoteca a Scandiano (Reggio Emilia) è finita con una rissa tra due gruppi di amici. Da ilrestodelcarlino.it

Salvini, da contestatori calci e sputi, bloccano ministri - A causa dei contestatori "non riescono ad arrivare non solo i ministri, ma i cittadini. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Calci