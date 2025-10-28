Halloween arriva al Sentiero degli gnomi per un pomeriggio dedicato a piccoli e famiglie

Cesenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 1 novembre a partire dalle 14 le celebrazioni di Halloween proseguono con un appuntamento tutto dedicato alle famiglie e ai più piccoli. A Bagno di Romagna, nella cornice fatata del Sentiero degli Gnomi, ci si potrà immergere in un’atmosfera incantata, tra boschi magici e piccole creature. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

’L’Incanto degli Gnomi’. Nuovo volto per il sentiero - "Domenica abbiamo vissuto un bellissimo momento insieme ai bambini e alle famiglie, che hanno partecipato all’evento ’L’Incanto ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Halloween Arriva Sentiero Gnomi