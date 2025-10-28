Halloween al Serial Killer Museum | un viaggio tra paura curiosità e psicologia criminale
Apertura straordinaria e selfie da brividi al museo più inquietante di Torino. A Torino, dove il mistero si intreccia con la storia, Halloween si vive tra le ombre del Serial Killer Museum. Per la notte più inquietante dell’anno, il museo prolunga eccezionalmente l’orario di apertura fino a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il colpo di scena nella ricerca del bambino che ispirò il Cicciobello, l'arte dei kokedama e uno sguardo ad Halloween con il Museo dei... serial killer Questo e altro in Piccole Cose, con Paolo Sutera, alle 09:00! Streaming: https://www.vocecamuna.it/str - facebook.com Vai su Facebook
Halloween al Serial Killer Museum: un viaggio tra paura, curiosità e psicologia criminale - A Torino, dove il mistero si intreccia con la storia, Halloween si vive tra le ombre del Serial Killer Museum. Scrive torinotoday.it
Italia seconda al mondo per serial killer: a Torino apre il museo che indaga il lato oscuro dell’uomo - Dalla mente dei più efferati assassini ai luoghi dei delitti: un percorso immersivo che racconta i casi più celebri della cronaca nera internazionale ... Da metropolitano.it
Torino fra Cesare Lombroso e Franco Fuschi: in centro apre il Serial Killer Museum - Ha infatti appena aperto, in via dell’Arcivescovado 9 (Galleria Tirrena), la seconda sede italiana del museo, proponendo un ... Come scrive torinotoday.it