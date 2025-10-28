Halloween al Serial Killer Museum | un viaggio tra paura curiosità e psicologia criminale

Torinotoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apertura straordinaria e selfie da brividi al museo più inquietante di Torino. A Torino, dove il mistero si intreccia con la storia, Halloween si vive tra le ombre del Serial Killer Museum. Per la notte più inquietante dell’anno, il museo prolunga eccezionalmente l’orario di apertura fino a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

halloween serial killer museumHalloween al Serial Killer Museum: un viaggio tra paura, curiosità e psicologia criminale - A Torino, dove il mistero si intreccia con la storia, Halloween si vive tra le ombre del Serial Killer Museum. Scrive torinotoday.it

halloween serial killer museumItalia seconda al mondo per serial killer: a Torino apre il museo che indaga il lato oscuro dell’uomo - Dalla mente dei più efferati assassini ai luoghi dei delitti: un percorso immersivo che racconta i casi più celebri della cronaca nera internazionale ... Da metropolitano.it

halloween serial killer museumTorino fra Cesare Lombroso e Franco Fuschi: in centro apre il Serial Killer Museum - Ha infatti appena aperto, in via dell’Arcivescovado 9 (Galleria Tirrena), la seconda sede italiana del museo, proponendo un ... Come scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Halloween Serial Killer Museum