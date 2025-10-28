Halloween al museo tra musiche suggestive e visite guidate in penombra
Venerdì 31 ottobre, in occasione della tradizionale “Festa d’la Nota Scura”, il Castello Malatestiano di Longiano apre le sue porte per un’esperienza unica: “Paura al Castello”, una visita guidata a lume di torcia tra le opere della prestigiosa collezione Balestra, custodita dalla Fondazione Tito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Halloween all'insegna della cartapesta: in arrivo un laboratorio mostruoso al Museo Carnevale Viareggio Tutti gli eventi in programma in Cittadella del Carnevale di Viareggio https://viareggio.ilcarnevale.com/programma-eventi/ - facebook.com Vai su Facebook
#Buongiornoda #MuseoArcheologicoPotenza ASPETTANDO HALLOWEEN Buongiorno dal Museo di Potenza che si sta preparando alla notte più paurosa dell’anno con un evento speciale. Ma nel frattempo seguiteci altri appuntamenti vi aspettano! - X Vai su X
Halloween al museo, tra musiche suggestive e visite guidate in penombra - 30, la corte del castello accoglierà i visitatori con musiche horror ed effetti speciali, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Secondo cesenatoday.it
Halloween in Toscana: una notte di brivido tra borghi, musica e spettacoli - Le feste del 31 ottobre da non perdere: tanti eventi per adulti e bambini, da Borgo a Mozzano al Museo Stibbert di Firenze, da Vicopisano a Massa Marittima ... Come scrive intoscana.it
Ad Halloween si studia storia al Museo del territorio. Un viaggio nel Medioevo tra curiosità e aneddoti - Per Halloween anche le sale del Museo del territorio di Riccione sono state invase dalle atmosfere misteriose della giornata più spaventosa dell’anno. ilrestodelcarlino.it scrive