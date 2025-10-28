Halloween al Gomma Park di Bari | veglione spettrale per bambini e famiglie

Venerdì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, il Gomma Park di Bari ospiterà uno speciale veglione a tema pensato per bambini e famiglie, durante il quale location sarà completamente trasformata in un ambiente spettrale e divertente, pronto ad accogliere piccoli mostri, streghette. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondisci con queste news

Chi ha detto che Halloween è solo dolcetti e travestimenti? È tutta una questione di atmosfera! Tutto prende vita con la luce soffusa della Bulb Fiction Ghost, che accende la magia di questa magica notte. E la gomma Keep in Touch, pronta a cancellare se - facebook.com Vai su Facebook

Halloween al Gomma Park di Bari: veglione spettrale per bambini e famiglie - Venerdì 31 ottobre, in occasione della festa di Halloween, il Gomma Park di Bari ospiterà uno speciale veglione a tema pensato per bambini e famiglie, durante il quale location sarà completamen ... Da giornaledipuglia.com

Halloween a Bari è «Monster day» per grandi e piccini - E se il pomeriggio per la città erano stati sguinzagliati i più piccoli, tra negozi e condomini, la serata, tra i vari party, privati e non, ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

La scelta di Bari, negozi chiusi ad Halloween: i commercianti temono gli atti vandalici e le aggressioni - Il pomeriggio e la sera del 31 ottobre, notte di Halloween, sta diventando un incubo per i commercianti baresi, tra atti vandalici, lanci di uova e scherzi di bambini e ragazzini che impediscono di ... quotidianodipuglia.it scrive