Halloween al Centro commerciale Tremestieri | arrivano tre giorni spaventosi

Messinatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 31 ottobre al 2 novembre dalle 16 alle 20 al Centro Commerciale Tremestieri arriva Halloween per tre giorni da paura per tutta la famiglia. Programma Al 2° piano ci sarà il Truccabimbi dove i bimbi si trasformeranno in streghette, vampiri, fantasmini e mostriciattoli e conquistare la galleria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

