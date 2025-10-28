Halloween a Roma negozio chiude per un pomeriggio | ‘Non riusciamo a gestire i bimbi mascherati’
Anche Roma si sta preparando a festeggiare la notte di Halloween, ma non tutti sono pronti ad accogliere la festa più “mostruosa” dell’anno. In via Appia Nuova, un’erboristeria storica ha deciso di chiudere il pomeriggio del 31 ottobre per evitare l’assalto dei bambini mascherati impegnati nel rituale del “dolcetto o scherzetto”. Si tratta di una scelta che ha acceso un vivace dibattito nel quartiere e online. Ma da cosa è stata dettata? Leggi anche: — Roma, qui si fa festa per Halloween: gli eventi e i posti dove andare Halloween: un negozio di Roma chiude per un pomeriggio. Quando la festa diventa un problema. 🔗 Leggi su Funweek.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Halloween a Roma: brividi e magia per i più piccoli! Scopri le attività pensate per i bambini e vivi un Halloween tra divertimento e atmosfere da brivido! Consulta i nostri suggerimenti: https://www.turismoroma.it/it/page/attivit%C3%A0-bambini Hallowee - facebook.com Vai su Facebook
Halloween in Giallo: “Il misterioso mistero del portale bloccato” https://ift.tt/XmyArgb - X Vai su X
Halloween a Roma, negozio chiude per un pomeriggio: ‘Non riusciamo a gestire i bimbi mascherati’ - A Roma un’erboristeria di via Appia Nuova chiude ad Halloween per evitare l’assalto dei bimbi mascherati: scoppia il dibattito nel quartiere. Riporta msn.com
«Impossibile gestire i vostri figli», negoziante chiude per Halloween. «Quel che non sopporto è la maleducazione» - La proprietaria di un'erboristeria di Roma ha deciso di abbassare le serrande il 31 ottobre: «Nel 2024 alcuni ragazzini sono entrati nel negozio, causando 120 euro di danni». Riporta msn.com
Roma, erboristeria chiude ad Halloween: “Impossibile gestire i bambini mascherati, è un via vai continuo” - All’Appio Latino un’erboristeria ha deciso di abbassare la serranda la notte di Halloween per il caos provocato dai piccoli travestiti in cerca di dolci. Scrive msn.com