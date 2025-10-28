Halloween 2025 gli appuntamenti ad Arenzano tra spettacoli e incontri da brivido

Tanti appuntamenti ad Arenzano per festeggiare Halloween 2025. Si parte giovedì 30 ottobre con le letture per bambini coraggiosi (e mascherati) a partire dai 6 anni, alle 16:45 nella Biblioteca Civica “G. Mazzini”. Gradita la prenotazione allo 010 9138278.Venerdì 31 ottobre il centro storico si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

