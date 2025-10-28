Si parla di +1094% grazie al Comics & Games. Per il lungo weekend di Halloween 2025 (30 ottobre – 2 novembre), Trainline, la piattaforma europea leader per la prenotazione di biglietti ferroviari, ha registrato un aumento record del +1094% di passeggeri in arrivo a Lucca rispetto alla settimana precedente. Un dato che conferma l’enorme richiamo del Lucca Comics & Games, appuntamento iconico dell’autunno italiano. Accanto a Lucca, anche Roma, Milano e Firenze si confermano tra le mete preferite per un weekend nel segno del mistero: raggiungibili comodamente in treno, offrono esperienze e itinerari perfetti per un Halloween da brivido. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Halloween 2025: boom di viaggi in treno per Lucca