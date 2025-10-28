Halloween 2025 | a Sabaudia tre giorni di festa in piazza

Anche Sabaudia celebra la festa più “spaventosa” dell’anno con una serie di iniziative che prenderanno il via venerdì 31 ottobre ma che dureranno per tutto il fine settimana fino a domenica 2 novembre.Nel cuore della città delle dune torna Attività Produttive in Festa, edizione Halloween 2025. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Un gioiello da brivido Chi ha detto che Halloween non può essere chic? ? Brilla con stile con il nostro ragnetto in oro bianco e pietre scintillanti, l’accessorio perfetto per un tocco di mistero! Dolcetto, scherzetto… o gioiello perfetto? ? * * * UNICA SE - facebook.com Vai su Facebook

Halloween 2025 a Torino e provincia: eventi, feste e cose da fare nella notte più spaventosa dell’anno - Halloween 2025 a Torino: scopri tutti gli eventi, le feste e le esperienze da brividi in città e provincia. Come scrive mentelocale.it

Halloween 2025, il programma degli eventi de "Le Città in Festa" - Anche quest’anno il palinsesto de “ Le Città in Festa” propone numerose manifestazioni per Halloween. Segnala live.comune.venezia.it