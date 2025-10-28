Halloween 2025 a Montesicuro navette gratuite per raggiungere il borgo in festa

Anconatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Per la festa di Halloween a Montesicuro il 31 ottobre sono state predisposte due linee di navette gratuite (ghost 1 rossa - ghost 2 blu) per raggiungere il borgo a partire dalle ore 15.55: una con partenza alla Baraccola in via Fioretti nei pressi della Confartigianato e con fermate in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

