Halloween 2025 a Montesicuro navette gratuite per raggiungere il borgo in festa

ANCONA – Per la festa di Halloween a Montesicuro il 31 ottobre sono state predisposte due linee di navette gratuite (ghost 1 rossa - ghost 2 blu) per raggiungere il borgo a partire dalle ore 15.55: una con partenza alla Baraccola in via Fioretti nei pressi della Confartigianato e con fermate in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondisci con queste news

Festa di Halloween a Montesicuro. Leggi tutte le informazioni su www.corriereproposte.it, link diretto https://www.corriereproposte.it/evento/2-feste-popolari/157793-halloween-a-montesicuro.html - facebook.com Vai su Facebook

La festa più misteriosa dell'anno è il 31 ottobre dalle 18 a Montesicuro per una sera di #Halloween ispirata alla tradizione messicana del Dia de Los Muertos. Addobbi in tutto il borgo, flash mob per i piccoli, esibizioni di mariachi, spettacolo di danza aerea. - X Vai su X

Halloween: a Varano e Montesicuro due le feste per i bambini - Per la gioia di bambini e ragazzi, l'amministrazione comunale ha organizzato due eventi per la festa di Halloween, il 31 ottobre, in due borghi cittadini - Come scrive ansa.it

Varano e Montesicuro "vestite" per Halloween - Per la gioia di bambini e ragazzi l’Amministrazione comunale ha organizzato due eventi in due borghi che si prestano a ospitare spettacoli e ... Segnala ilrestodelcarlino.it