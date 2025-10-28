Hacking Team torna lo spyware italiano in un cyberattacco alla Russia

Gli attacchi legati all’operazione ForumTroll avrebbero sfruttato Dante, sviluppato dall’azienda milanese Memento Labs e un tempo conosciuta come Hacking Team. Secondo gli analisti di Kaspersky si tratta di un classico “hacking di Stato”. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Hacking Team, torna lo spyware italiano in un cyberattacco alla Russia

