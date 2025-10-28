Hackerare il porno per parlare di sesso

Completato il  back to school, per molti ragazzi l’autunno  sarà anche  “back to porn”: il mondo delle relazioni verrà affrontato avendo come unico strumento educativo alla sessualità quello della pornografia. In mancanza di attori istituzionali la ricerca di informazioni su pratiche sessuali passerà dalla rete, e il primo accesso a contenuti porno arriverà prima dei 13 anni. Consapevole dei pericoli che la situazione comporta,   Loveby   –  community di attivisti e creativi digitali in ambito amore e relazioni  –  ha lanciato la campagna #HackingThePorn  per sensibilizzare le persone sulla scarsità di educazione sessuale in Italia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

