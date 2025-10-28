Ha sventato già diverse truffe l' anziana non si fa ingannare ancora | finti carabinieri finiscono nella rete della Polizia
Hanno provato a raggirare un'anziana con la tecnica del finto carabinieri, ma sono stati stanati da veri agenti di Polizia. Nel mirino della Squadra mobile sono finiti in flagrante due giovani con l'accusa di tentata truffa aggravata e ricettazione. La donna è stata contattata da un uomo che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sventato il taglio al Fondo di finanziamento ordinario: nel Ddl di Bilancio l’Ffo confermato a quota 9,4 miliardi nel 2026 - facebook.com Vai su Facebook