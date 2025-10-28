Ha raccolto la carne dell’animale l’ha riposta in una busta ed è fuggito | uomo ripreso mentre uccide e seziona un cane

A Sezze, in provincia di Latina, un uomo è stato ripreso mentre uccideva e sezionava un cane in località Ceriara. Secondo quanto riferito dalle guardie ittiche zoofile della Fipsas, “ l’uomo ha raccolto la carne dell’animale, l’ha riposta in una busta ed è poi fuggito verso le colline circostanti “. L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato. “ Siamo intervenuti dopo una segnalazione e siamo riusciti a documentare la scena in pochi minuti “, ha dichiarato Emiliano Ciotti, responsabile regionale della Fipsas, che ha coordinato gli operatori presenti. Alla vista delle guardie, “ il soggetto si è allontanato portando con sé la busta “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

