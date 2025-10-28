Ha gambizzato l’amante della moglie a Villa Carcina | la confessione della guardia giurata

Villa Carcina (Brescia), 28 ottobre 2025 – Comparirà domani davanti al gip, per l’interrogatorio di convalida, la guardia giurata di 58 anni che sabato sera ha gambizzato il rivale in amore con la pistola d’ordinanza. L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio. Cieca gelosia . “Quando li ho visti nudi su quell’auto non ho più capito nulla”, ha dichiarato ai carabinieri di Gardone, dove si è recato per costituirsi e consegnare l’arma. I protagonisti della vicenda sono residenti a Villa Carcina. L’uomo da tempo sospettava che la consorte lo tradisse e aveva iniziato a pedinarla con un gps. L’altra sera intorno alle 23 ha sorpreso la coppia appartata su un’auto nel parcheggio di una ditta, ha spalancato la portiera del lato passeggero e ha fatto fuoco un paio di volte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

